انطلاق فعاليات الموسم الثاني لنادي نتير للأطفال بمدينة كاباو.

جادو 05 أغسطس 2017 (وال) - انطلقت بمدينة كاباو مؤخرا فعاليات نادي نتير للأطفال وذلك تحت اشراف وتنظيم جمعية نتير للأعمال الخيرية إحدى مؤسسات المجتمع المدني بمدينة كاباو. \

ويتضمن البرنامج العام للفعاليات النادي على العديد من الفقرات التعليمية والرياضية والترفيهية منها الأشغال اليدوية ودروس دينية وانجليزية ، إضافة إلى الرسم والمسرح ، وعدد من الألعاب ومسابقات .\

وقد اوضحت رئيس جمعية نتير الخيرية السيدة \\\" عائشة الرويمض \\\" لمراسل وكالة الانباء الليبية ان (80) طفلا يشارك في فعاليات الموسم الثاني من فعاليات النادي التي تستمر لـ (30) يوم طيلة شهر أغسطس الجاري بمعدل اربعة ساعات يوميا خلال الفترة مسائية ماعدا يوم الجمعة . \

واضافت الرويمض بأنه تم تقسيم الاطفال إلى اربعة مجموعات ، يتولى عدد من الاساتذة تعليمهم وتدريبهم على البرنامج العام للفعاليات. \

كما أكدت رئيسة الجمعية انه ستكون هناك رحلات خارجية للأطفال المشاركين في هذه الفعاليات ، إضافة إلى القيام بأعمال تطوعية داخل مدينة كاباو.\

..(وال- جادو)..