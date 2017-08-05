رئيس المجلس الاعلى للدولة يجتمع مع غسان سلامة .

طرابلس 5 اغسطس 2017 (وال) - اجتمع رئيس المجلس الاعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي في طرابلس اليوم مع المبعو ث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة والوفد المرافق له بحضور النائب الاول للرئيس ورئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس .

ودعا رئيس المجلس بعثة الامم المتحدة الى التعاون مع ليبيا في بناء مؤسسات الدولة بما يفضي الى الوصول الى توافق وطني ومصالحة شاملة في اطار الاتفاق السياسي تحت رعاية الامم المتحدة لضمان الوصول الى نتائج عملية فاعلة تؤدي الى انهاء الانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة .

واكد المبعوث الخاص للامين العام غسان سلامة خلال الاجتماع انه سيسعى لتحقيق توافق شامل بين كل الاطراف في ليبيا والتزام الامم المتحدة بالاتفاق السياسي كمرجعية وحيدة لادارة العملية السياسية في ليبيا .

وكان غسان سلامة قد وصل صباح اليوم الى طرابلس في اول زيارة الى ليبيا عقب اختياره كمبعوث خاص الى ليبيا من قبل الامين العام للامم المتحدة خلفا لمارتن كوبلر .

وكان في استقباله بالمطار وكيل وزارة الخارجية لطفي المغربي .

(وال)

