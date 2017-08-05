رئيس المجلس الاعلى للدولة يجتمع مع غسان سلامة .
السبت ، 05- 08- 2017 - 21:21:00
طرابلس 5 اغسطس 2017 (وال) - اجتمع رئيس المجلس الاعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي في طرابلس اليوم مع المبعو ث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة والوفد المرافق له بحضور النائب الاول للرئيس ورئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس .\nودعا رئيس المجلس بعثة الامم المتحدة الى التعاون مع ليبيا في بناء مؤسسات الدولة بما يفضي الى الوصول الى توافق وطني ومصالحة شاملة في اطار الاتفاق السياسي تحت رعاية الامم المتحدة لضمان الوصول الى نتائج عملية فاعلة تؤدي الى انهاء الانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة .\nواكد المبعوث الخاص للامين العام غسان سلامة خلال الاجتماع انه سيسعى لتحقيق توافق شامل بين كل الاطراف في ليبيا والتزام الامم المتحدة بالاتفاق السياسي كمرجعية وحيدة لادارة العملية السياسية في ليبيا .\nوكان غسان سلامة قد وصل صباح اليوم الى طرابلس في اول زيارة الى ليبيا عقب اختياره كمبعوث خاص الى ليبيا من قبل الامين العام للامم المتحدة خلفا لمارتن كوبلر .\nوكان في استقباله بالمطار وكيل وزارة الخارجية لطفي المغربي .\n(وال)\n