غسان سلامة: بعثة الامم المتحدة ستستأنف نشاطها من طرابلس قريبا

طرابلس 5 اغسطس 2017 (وال)- اعلن المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة ان بعثة الامم المتحدة ستستأنف نشاطها من طرابلس قريبا .

واوضح سلامة في تصريح صحافي عقب اجتماعه برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم في طرابلس ان البعثة قررت العودة التدريجية ال طرابلس والعمل سويا من خلال وكالات الامم المتحدة مع الادارات الرسمية في ليبيا .

وقال سلامة \" لقد كلفني الامين العام للامم المتحدة بان ابلغ كل ليبي بانه يتمنى ان يرى ليبيا مستقلة عزيزة في بحبوحة من امرها .

واضاف اني ساعمل ماقدرت لتنفيذ مهمتي في ليبيا ويسرني ابلاغ السيد الرئيس باستعداد بعثة الامم المتحدة بالعمل الى جانب مفوضية الانتخابات والمؤسسات الاخرى لتقديم الدعم اللوجيستي للانتخابات في حال اقامتها في افضل المعايير الدولية .

(وال)