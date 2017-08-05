وكيل وزارة المالية : دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة سيؤدى الى تحرير الاقتصاد الليبي ويرفع المعاناة عنه .

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تونس 05 أغسطس 2017 ( وال ) - أكد وكيل وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني \\\" ابوبكر الجفال \\\" ان دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة هو هدف تسعى اليه ليبيا في المرحلة المقبلة بدعم مشاريع الشباب والمرأة ووضع التنمية المستديمة في مناطق ليبيا كافة ، وهي قيمة مضافة للاقتصاد الليبي ومايعانيه حاليا من ظروف صعبة .

وقال \\\" الجفال \\\" في تصريح لوكالة الانباء الليبية - وقناة ليبيا الرسمية - على هامش مشاركته في انطلاق أعمال اللقاء الاقتصادي الدوري للبرنامج الأوروبي لدعم ليبيا للتكامل والتنوع الاقتصادي والتشغيل المستدام - -ان اجتماعاتنا الان تنصب على وضع المعايير والاسس والضوابط مع الخبراء الدوليين والمحليين ومن خلال تمويل محلي بواسطة مصارفنا من خلال الية موحدة تحت اشراف مصرف ليبيا المركزي ، وبايدي ليبية .ومن خلال هذه المشاريع سوف نشهد تغيير كبير للاقتصاد الوطني الذي يعتمد في اساسه على الايرادات النفطية فقط .

وأشار \\\" الجفال \\\" الى ان التنوع في هذا الجانب سيؤدى الى ازدهار الاقتصاد الليبي ورفع المعاناة عنه ، مؤكدا بأن وزارة المالية لها دور كبير في الاشراف والمتابعة لمثل هذه المشروعات ، عن طريق منح القروض الى المصارف ومنها الى الشركات التى بدورها تقوم بانشاء هذه المشاريع .