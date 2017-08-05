سفيرة الاتحاد الاوروبي بليبيا : الاتحاد الاوروبي يدعم القطاع الخاص ويسعى لتحقيق تنمية مستدامة فى ليبيا .



تونس 05 أغسطس 2017 ( وال ) - أكدت سفيرة الاتحاد الاوروبي بليبيا \" بينتا موشايد \" أن مشروع دعم القطاع الخاص بليبيا هو أحد المشاريع التى يسعى الاتحاد الاوروبي لتحقيقها في ليبيا ، لدعم المشاريع الصغرى والمتوسطة للشباب والمرأة .

وأوضحت \" موشايد \" في تصريح لوكالة الانباء الليبية - وقناة ليبيا الرسمية - على هامش مشاركتها في انطلاق أعمال اللقاء الاقتصادي الدوري للبرنامج الأوروبي لدعم ليبيا للتكامل والتنوع الاقتصادي والتشغيل المستدام - أن الاتحاد الاوروبي يسعى الى دعم هذه المشاريع لبناء اقتصاد ليبيا المستقبلي , بهدف تحقيق اقتصاد انمائي ، بتشجيع القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة وريادة الاعمال .

وأوضحت ان هذا المشروع يركز على تحفيز الشباب والمرأة لبناء مستقبل ليبيا وذلك بانجاز الكثير من المشروعات والاهتمام بالاقتصاد المتنوع والدفع بالقطاع الخاص ،وذلك بتمويل من الاتحاد الاورربي والبنك الدولي وباشراف مؤسسة خبراء فرنسا .



... ( وال )...