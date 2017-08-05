وزير الاقتصاد : الوزارة ستقوم بدورها في توفير السلع للمواطنين في ارجاء ليبيا كافة وتحديد اسعارها .



تونس 05 أغسطس 2017 ( وال ) - أعلن وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني الدكتور \" ناصر فضل الله \" أن الوزارة ستقوم بأداء دورها كاملا ، وتوفير الخدمات للمواطنين ، سواء من ناحية تقديم الموازنة الاستيرادية وتوفير السلع التموينية للمواطنين عن طريق الجمعيات الاستهلاكية .

وأكد \" فضل الله \" في تصريح لوكالة الانباء الليبية - وقناة ليبيا الرسمية - على هامش مشاركته في انطلاق أعمال اللقاء الاقتصادي الدوري للبرنامج الأوروبي لدعم ليبيا للتكامل والتنوع الاقتصادي والتشغيل المستدام - أن الوزارة ستقوم بدورها أيضا في تحديد الاسعار للسلع ، مشيرا الى أن الوزارة ستسعى الى تقديم الخدمات للمواطنين في ارجاء ليبيا كافة ودون استثناء .

وقال \" ان الوزارة ستسعى من خلال خبراتها الى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين سواء من ناحية توفير السلع وتحديد الاسعار وجميع متطلبات الشعب الليبي من السلع والخدمات وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد \" داعيا بالخصوص الى ضرورة تحرير الاقتصاد الليبي لتحسين مستوى الدخل وتغيير ثقافة الاستهلاك ، وتحقيق تراكم لرأس المال .



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