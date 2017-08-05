جامعة بنغازي تتصدر محلياً في مختلف المواقع الدولية وتحسن كبير في ترتيبها على المستوي العربي والأفريقي والدولي .

بنغازى 05 أغسطس 2017 (وال ) - تحصلت جامعة بنغازى على الترتيب الأول محلياً في التصنيف الاسترالي 4icu للمواقع الإلكترونية للجامعات في التحديث الجديد للعام 2017. 4International Colleges & Universities والترتيب 6882 عالميا. موقع التصنيف : http://www.4icu.org/ly/ http://www.4icu.org/reviews/3177.htm وعلى الترتيب 148 في تصنيف أفضل 200 جامعة في افريقيا . http://www.4icu.org/top-universities-africa/ وعلى الترتيب 149 في تصنيف أفضل 200 جامعة ناطقة باللغة العربية في العالم . http://www.4icu.org/top-arabic-speaking-universities/ . ( وال - بنغازى )