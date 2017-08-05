تأجيل انتخابات نقابة العاملين بجامعة بنغازي .

بنغازي 05 أغسطس 2017 ( وال )- قرّرت اللجنة المشرفة على انتخابات رئيس الجمعية العمومية ورئيس نقابة العاملين بجامعة بنغازي ، تأجيل الانتخابات إلى الثامن من شهر أغسطس الجاري . هذا وقد توقفت الانتخابات التي كانت من المقرر إقامتها يوم الخميس الماضي في مدرج سناء محيدلي بمجمع الكليات التابع لجامعة بنغازي ، رغم حضور اللجنة المشرفة على الانتخابات والمرشحين عن بعض الكليات والإدارات . واعترض بعض العاملين على عملية الانتخابية التي جرت في إداراتهم وكلياتهم خلال الفترة الماضية بسبب عدم علمهم ، وأنهم تفاجئوا بالأسماء المطروحة للانتخابات . وبدورها قررت اللجنة المشرفة على الانتخابات تأجيلها إلى يوم الثامن من الشهر الجاري . ( وال - بنغازى )