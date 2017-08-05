عودة شَركة " شلمبرجير" للخِدمات النفطيّة للعمل في مَناطق العَمليات النفطيّة .

بنغازى 05 أغسطس 2017 (وال)- شرعت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز في تنفيذ العديد من الأعمال الخاصة بالآبار النفطية وصيانتها ، وذلك عقب استقرار الوضع الأمني في مناطق العمليات النفطية . وأفادت مصادر بالشركة أن شركة " شلمبرجير" للخدمات النفطية عادت لاستئناف نشاطها مع الشركة حيث تقوم حاليا بتنفيذ أول عمل لها بعد عودتها وعقب توقف استمر لأكثر من ثلاث سنوات . وأكدت ذات المصادر أن تحسن الوضع الأمني والرغبة لدى الشركة في تنفيذ بعض الأعمال المهمة ساهم بشكل كبير في عودة أغلب الشركات الخدمية إلى مواقعها في مختلف الحقول ما يعني عودة نشاطها الخدمي في تلك المواقع. هذا وقد تم الانتهاء من إجراء التقييم الأمني للحقول النفطية التابعة للشركة بواسطة إحدى الشركات الأجنبية المتخصصة في هذا المجال بالاتفاق مع شركة " شلمبرجير" حيث كانت نتيجة التقرير إيجابية. الجدير بالذكر أن الحقول التي تم الانتهاء من إجراء التقييم الأمني لها هي حقول :(زلطن، الجبل، الوادي، اللهيب، المقيل، الصرة، الساحل، الحطيبة، الاستقلال، الإرادة،) وموقع ميناء البريقة ويجري العمل حالياً على تقييم الوضع الأمني لحقل "الراقوبة" من قبل إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال. ( وال - بنغازى )