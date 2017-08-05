البحرية الليبية تنقذ 691 مهاجرا خلال اسبوع .

الزاوية 5 اغسطس 2017 (وال)- انقذت دورية من نقطة مصفاة الزاوية لحرس السواحل القطاع الغربي الجمعة 462 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة من تونس ، الجزائر ، السودان وسوريا والمغرب وعدد من الدول الافريقية بينهم عدد من النساء والاطفال . وافاد المتحدث الرسمي باسم ركن البحرية العقيد ايوب قاسم وكالة الانباء الليبية ان من بين المهاجرين 17 ليبيا ، مشيرا الى ان ضبط المهاجرين الذين كانوا على متن قوارب مطاطية ومراكب خشبية تم على مسافة 9 ميل شمال صبراته . كما انقذت الدورية كذلك 128 مهاجرا من جنسيات افريقية مختلفة كان بينهم 7 ليبيين ، و58 من جنسيات مختلفة بينهم نساء واطفال مهاجرا شمال صبراته . وذكر قاسم ان نقطة مصراته لحرس السواحل انقذت 43 مهاجرا من جنسيات ليبية وسورية ومغربية تم ضبطهم على ظهر قارب غرب قصر الاخيار حيث تم تسليمهم بعد تقديم الخدمات الانسانية والطبية الى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية . (وال