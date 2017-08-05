مدينة المَرج تَستضيف أُمسية شعريّة لمنتدى وادي الشّاطئ الثّقافي بمَدينة براك .

المرج 05 أغسطس2017(وال) - نظم مكتب الإعلام والثقافة بمدينة المرج بالتعاون مع منتدى وادي الشاطئ الثقافي بمدينة براك أمسية شعرية وفنية ، وذلك ضمن المبادرة الثقافية التي أطلقها مكتب الثقافة بالمرج ، الداعية إلى التواصل الثقافي والوجداني بين المدن والقرى الليبية كافة. وحضر الأمسية التي أقيمت الخميس بقاعة مكتب الثقافة ، عدد من مثقفي مدينة المرج ومحبي الشعر والفن، وذلك في لقاء أخوي جسّد اللحمة الوطنية وزرع روح الألفة والتآخي والتآزر بين أبناء الوطن الواحد. يذكر أنه ستقام أمسيات أخرى مماثلة على شرف منتدى وادي الشاطئ الثقافي في مدينة المرج وتوكرة لنشر ثقافة التعايش المجتمعي وتعزيز اللحمة الوطنية . ( وال - بنغازى )