رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الدبلوماسي\"غسان سلامة\" يبدأ اليوم زيارة إلى طرابلس .





طرابلس 05 أغسطس 2017 (وال) - يبدأ رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في

ليبيا الدبلوماسي\"غسان سلامة\" اليوم زيارة إلى طرابلس هي الأولى منذ أن

أسندت إليه رسمياً مهمة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى

ليبيا .

وعلمت وكالة الأنباء الليبية \" وال \" أن المبعوث الأممي سيلتقى خلال هذه

الزيارة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أ \" فائز السراج \"

وعدد من أعضاء الحكومة .

كما سيلتقى المبعوث الأممي رئيس المجلس الأعلى للدولة .

وكان \"سلامة \" قد أكد في حوار اجراه معه راديو الأمم المتحدة مؤخراً عقب

لقائه الأول مع أمين عام الأمم المتحدة \"انطونيو غيتريش\" انه لا يستطيع

القيام بشيء اذا كان الليبيون أنفسهم لا يريدون ان يكونوا جزءا منه ،

مضيفا انه إلى جانبهم ، وفي خدمتهم ، وانه ليس لديه اكبر من التفاعل ،

والتواصل ، والتعامل مع الليبيين أنفسهم .

وقال إنا إلى جانب الليبيين وفي خدمتهم للمساهمة في حل الأزمة التي تمر

بها ليبيا ، ولكنني ليس بديلا عنهم .

وافاد \"سلامة \"بانه سيصل إلى العاصمة طرابلس مع بداية الاسبوع الاول من

شهر أغسطس الحالي .



( وال )