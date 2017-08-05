رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الدبلوماسي\"غسان سلامة\" يبدأ اليوم زيارة إلى طرابلس .
السبت ، 05- 08- 2017 - 11:33:00
\n \n طرابلس 05 أغسطس 2017 (وال) - يبدأ رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في \nليبيا الدبلوماسي\"غسان سلامة\" اليوم زيارة إلى طرابلس هي الأولى منذ أن \nأسندت إليه رسمياً مهمة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى \nليبيا .\nوعلمت وكالة الأنباء الليبية \" وال \" أن المبعوث الأممي سيلتقى خلال هذه \nالزيارة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أ \" فائز السراج \" \nوعدد من أعضاء الحكومة .\nكما سيلتقى المبعوث الأممي رئيس المجلس الأعلى للدولة .\nوكان \"سلامة \" قد أكد في حوار اجراه معه راديو الأمم المتحدة مؤخراً عقب\nلقائه الأول مع أمين عام الأمم المتحدة \"انطونيو غيتريش\" انه لا يستطيع \nالقيام بشيء اذا كان الليبيون أنفسهم لا يريدون ان يكونوا جزءا منه ، \nمضيفا انه إلى جانبهم ، وفي خدمتهم ، وانه ليس لديه اكبر من التفاعل ، \nوالتواصل ، والتعامل مع الليبيين أنفسهم .\nوقال إنا إلى جانب الليبيين وفي خدمتهم للمساهمة في حل الأزمة التي تمر \nبها ليبيا ، ولكنني ليس بديلا عنهم .\nوافاد \"سلامة \"بانه سيصل إلى العاصمة طرابلس مع بداية الاسبوع الاول من \nشهر أغسطس الحالي . \n\n( وال )