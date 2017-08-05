انطلاق فعاليات التظاهرة الرياضية للرياضات الجوية بالجفرة .

الجفرة 5 اغسطس 2017 (وال) - انطلقت فعاليات التظاهرة الثقافية الرياضية

للرياضات الجوية امس الجمعة بمدينة الجفرة تحت شعار \"الرياضة تجمعنا \" .

ويشارك في التظاهرة التي يشرف عليها الاتحاد العام الليبي للرياضات

الجوية ونادي طيران الجفرة 11 ناديا من مختلف المدن والمناطق في ليبيا .

وجرت في حفل افتتاح التظاهرة عروضا جوية للاندية المشاركة بالقفز

بالمظلات وعرض للطيران الشراعي وطائرة السمارتيتي التي قدمت عروض جوية ..

كما شاركت الطائرات الورقية للاطفال والمناطيد .

وحضر انطلاق التظاهرة منسق الشؤون المحلية بودان ، مدير قاعدة الجفرة

الجوية ورئيس الاتحاد العام الليبي للرياضات الجوية الذين عبروا في

كلمات القوها بالمناسبة عن شكرهم للمنظمين ، مؤكدين ان مثل هذه

التظاهرات تسهم في توحيد الليبيين وتجمعهم في مكان واحد ولم شملهم وهو

ماعجزت عنه السياسة .

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