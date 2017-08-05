انطلاق فعاليات التظاهرة الرياضية للرياضات الجوية بالجفرة .
السبت ، 05- 08- 2017 - 11:28:00
الجفرة 5 اغسطس 2017 (وال) - انطلقت فعاليات التظاهرة الثقافية الرياضية \nللرياضات الجوية امس الجمعة بمدينة الجفرة تحت شعار \"الرياضة تجمعنا \" .\n ويشارك في التظاهرة التي يشرف عليها الاتحاد العام الليبي للرياضات \nالجوية ونادي طيران الجفرة 11 ناديا من مختلف المدن والمناطق في ليبيا .\nوجرت في حفل افتتاح التظاهرة عروضا جوية للاندية المشاركة بالقفز \nبالمظلات وعرض للطيران الشراعي وطائرة السمارتيتي التي قدمت عروض جوية ..\nكما شاركت الطائرات الورقية للاطفال والمناطيد .\n وحضر انطلاق التظاهرة منسق الشؤون المحلية بودان ، مدير قاعدة الجفرة \nالجوية ورئيس الاتحاد العام الليبي للرياضات الجوية الذين عبروا في \nكلمات القوها بالمناسبة عن شكرهم للمنظمين ، مؤكدين ان مثل هذه \nالتظاهرات تسهم في توحيد الليبيين وتجمعهم في مكان واحد ولم شملهم وهو \nماعجزت عنه السياسة .\n(وال