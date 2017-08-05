مُنظمة الصّحة العالميّة تُقدم مَجموعات عِلاجية مُستعجلة لعدد من المستشفيات .

بنغازي5أغسطس2017 (فرع وال بنغازى) - قدم مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا 10 مجموعات علاجية طارئة للإصابات إلى مستشفيي الكويفية والجلاء في بنغازي، فضلاً عن الأدوية الأساسية لإنقاذ الحياة والسوائل الوريدية الأساسية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية في المدينة. وجرى جلب هذه الأدوية والإمدادات الطبية بواسطة الدعم المالي الذي قدمه مكتب الاتحاد الأوروبي لحماية المدنيين والمعونات الإنسانية،ويمكن استخدام المجموعات العلاجية الطارئة للإصابات العشرة لعلاج أكثر من ألف حالة إصابة متوسطة وخطيرة. وقال رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في ليبيا الدكتور سيد جعفر حسين: إن الوضع الصحي في ليبيا والقيود المفروضة على النظام الصحي يستلزم المساهمة في توفير الأدوية والإمدادات المنقذة للحياة . ( فرع وال بنغازى ).