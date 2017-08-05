وزارة التعليم تنفي صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعى عن مواعيد اعلان نتائج الشهادة الاعدادية .

طرابلس 05 أغسطس 2017 (وال) - نفت وزارة التعليم صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعى عن مواعيد اعلان نتائج الشهادة الاعدادية ، وإنه لا صحة مطلقا لما تم تداوله بهذا الشأن . ودعت الوزارة الطلاب وأولياء الامور إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعى ..مؤكدة بأنها لم تصدر حتى الآن أى مواعيد رسمية لاظهار النتائج عبر موقع منظومة الامتحانات ، وأن كل ما تم نشره من الوزارة يتعلق فقط بقرب اعتماد النتيجة دون تحديد وقت محدد لظهورها .. مؤكدة اقتراب الانتهاء من تجهيز النتيجة لتظهر خلال الأيام القليلة القادمة . من جهته أعلن مدير إدارة الامتحانات بوزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني أ " محمد العروسى " عن قرب الانتهاء من عمليات رصد نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية “مرحلة اتمام التعليم الأساسى” مؤكدا بأن عمليات الرصد حاليا فى مراحلها الأخيرة . ( وال )