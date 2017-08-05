موريتانيا: استفتاء على تعديلات دستورية .

عمان 5 أغسطس 2017 (وال) - يدلي المواطنون الموريتانيون اليوم السبت بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة والتي تنص على إلغاء مجلس الشيوخ وتغيير العلم . وذكرت وكالة الانباء الموريتانية ان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات دعت في بيان لها جميع الفاعلين السياسيين المعنيين باقتراع اليوم للإسهام في تهيئة الظروف الملائمة التي تمكن الناخبين من التعبير عن حرية الاقتراع . ونقلت الوكالة قول اللجنة ان الاستفتاء سيكون حول مراجعة دستور 20 يوليو 1991 ، وان نتائج التصويت ستصدر مطلع الأسبوع المقبل .