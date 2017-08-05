نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا.

طرابلس 05 أغسطس 2017 (وال) نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم السبت ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . * الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة : السماء صافية بوجه عام ، والريح متغيرة الاتجاه سرعته مابين (05-10) عقدة ، وإرتفاع الموج لا يتجاوز (0.25 ) متر، والبحر هادئ إلى ساكن ، ودرجة حرارة سطح البحر (27) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة إلى متوسطة آخر الليل والصباح الباكر ، وذلك لإحتمال ظهور ضباب على أغلب مناطق الساحل . * الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى : السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة ، والريح شرش بينما تكون غربية على ساحل سرت سـرعتها مابين (05-20) عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25 – 1.25) متر يصل إلى (1.50) متر على ساحل درنة ، والبحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على ساحل درنة ، ودرجة حرارة سطح البحر (27) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة . (وال)