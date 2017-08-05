الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

طرابلس 05 أغسطس 2017 ( وال )- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم السبت ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . * ملخص عام : يبقى الطقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ، خاصة على مناطق الدواخل والجنوب . * رأس أجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة : السماء صافية ، والريـاح شمالية شرقية إلىمتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (35 - 40) درجة مئوية . * بن جواد - سهل بنغازي - حتى أمساعد - جالو -مرادة - الجغبوب : السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على الساحل الممتد من مناطق الجبل الأخضر حتى أقصى الساحل الشرقي ، ودرجـات الحـرارة القصوى تتراوح مابين (30-35) درجة مئوية وتصل إلى ( 39 ) درجة مئوية على مناطق إجدابيا والجغبوب . * الجفرة - سبها - غات - غدامس -الحمادة - الجفرة : السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على غات ، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ، ودرجات الحـرارة القصوى تتراوح مابين (37-42) درجة مئوية . * - الكفرة - تازربو - السرير : السماء صافية ، والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (37-40) درجة مئوية وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد على أغلب المناطق . (وال)