أمريكا تبلغ الأمم المتحدة رسميا بالانسحاب من معاهدة باريس للمناخ .

واشنطن 5 أغسطس 2017 (وال) - أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الأمم المتحدة رسميا في وثيقة صدرت يوم الجمعة إنها ستنسحب من اتفاقية باريس للمناخ ، ولكنها تركت الباب مفتوحا أمام إعادة الاشتراك إذا تحسنت الشروط بالنسبة للولايات المتحدة . وقالت الخارجية الامريكية في بيان صحفي إن الولايات المتحدة ستواصل المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة لتغير المناخ خلال عملية الانسحاب التي من المتوقع أن تستغرق ما لا يقل عن ثلاث سنوات . وأضافت الوزارة إن "الولايات المتحدة تؤيد انتهاج موقف متوازن بشأن سياسة المناخ من شأنه الحد من الانبعاثات في الوقت الذي يشجع فيه النمو الاقتصادي ويكفل أمن الطاقة". وكان الرئيس الامريكي ترامب قد اعلن قراره بالانسحاب من اتفاقية باريس في يونيو قائلا إن هذه الاتفاقية ستكلف أمريكا تريليونات الدولارات وستقضي على وظائف وتعرقل صناعات النفط والغاز والفحم والصناعات التحويلية .