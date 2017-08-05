الاتفاق على المهام المناطة باللجان المختلفة لتنفيذ برنامج تعزيز النظام الصحي في ليبيا .

طرابلس 05 أغسطس 2017 ( وال ) - عُقد بديوان وزارة الصحة بطرابلس اجتماعاً موسعاً ضم مستشار وزير الصحة لشؤون المستشفيات د. نور الدين عريبي " ومدير إدارة الرعاية الصحية الأولية د . غسان كريم " ومدير مكتب التعاون الدولي د. خالد عطية " ، ومنسق برنامج تعزيز النظام الصحي في ليبيا مع المؤسسة الألمانية للتعاون د.اسماعيل سيالة " ، ومدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض د.بدر الدين النجار". وجرى خلال الاجتماع عرض ومناقشة المقترح الذي تقدمت به خبيرة الصحة ببعثة الاتحاد الاوروبي لدى ليبيا؛ المتعلق بهيكلية ومهام اللجان التي ستشرف على تنفيذ ومتابعة برنامج تعزيز النظام الصحي في ليبيا . وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على المهام المناطة باللجان المختلفة ؛ وعلى ضرورة اعتماد اللجنة التسييرية في اقرب وقت ممكن لدورها الأساسي والمهم في تنظيم عمل المشروع والمحافظة على سيره في الطريق الصحيح. جدير بالذكر أن برنامج تعزيز النظام الصحي في ليبيا يتم تنفيذه على مدى عامين؛ بجهود مشتركة من وزارة الصحة والاتحاد الاوروبي والمنظمة الالمانية للتعاون ومنظمة الصحة العالمية ؛ من خلال إعداد ورش عمل وتدريب عملي وزيارات ميدانية للمستهدفين . يأتي ذلك ضمن جهود متميزة يقدمها الاتحاد الاوروبي من أجل دعم وتطوير قطاع الصحة في ليبيا . ( وال )