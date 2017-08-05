العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 25 جثة في سرت .

سرت 5 أغسطس 2017 (وال) - ذكر مراسل وكالة الانباء الليبية في سرت ان الاجهزة المختصة في المدينة عثرت بعد تلقيها بلاغا من المواطنين على مقبرة جماعية تضم رفات 25 جثة في احدى المقرات داخل المدينة . وقال المراسل " انتقلت الاجهزة المختصة الى مكان البلاغ خلف مقر الشرطة العسكرية حيث عثر على جثث وهياكل عظمية تعود ل 25 شخصاً ، دون معرفة هوية الجثامين التي سيتم التعرف عليها من خلال فريق متخصص من البحث الجنائي" . كما اكد المراسل وجود 14 جثة إضافية في العمارات السكنية بالحي رقم (3) بسرت والتي ربما تعود جلها الى عناصر تنظيم الدولة "داعش" في سرت ، منذ تحريرها نهاية العام الماضي ، من قبل قوات البنيان المرصوص التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق . (وال)