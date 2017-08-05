اجتماع اللجنة المكلفة بحصر الاضرار في سرت .

سرت 05 اغسطس 2017 (وال)- عقدت اللجنة الرئيسية المشكلة بقرار عميد بلدية سرت رقم 21 لسنة 2017 بشأن حصر الاسر التى تضررت مساكنها بسرت جراء حرب التحرير بالمدينة اجتماعا مع فرق عمل الحصر بالمنطقة . وقال مصدر اعلامى بالمجلس البلدى سرت لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت " الاجتماع خصص لاستعراض آلية العمل والاجراءات المطلوبة للقيام بحصر تلك الاسر التى تضررت مساكنها نهائيا من الحرب ". واوضح المصدر ان الاجتماع تمت فية مناقشة تفعيل العمل باللجنة الرئيسية واللجان الفرعية وعددها ثمانية لجان عمل تضم كل لجنة اربعة اشخاص مكلفيين بحصر الاسر التى تضررت مساكنها ولم تعد صالحة للسكن . (وال-سرت)