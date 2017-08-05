وكيل وزارة الصحة لشؤون الامداد الطبي : توطين علاج مرضى الأورام وزراعة النخاع داخل ليبيا هو الخط الموازي للعلاج بالخارج .

طرابلس 05 أغسطس 2017 ( وال ) - قال الدكتور" عيسى العمياني " وكيل وزارة الصحة لشؤون الامداد الطبي إن توطين علاج مرضى الأورام وزراعة النخاع داخل ليبيا هو الخط الموازي للعلاج بالخارج . وأعلن الدكتور " العمياني " عن وصول نصف الوديعة الخاصة بعلاج مرضى الأورام وزراعة النخاع للسفارة الليبية بدولة الأردن ، وأن الأدوية والمستلزمات الطبية ستصل للمنطقة الشرقية إسوة بكل مناطق ليبيا بمجرد وصولها لجهاز الإمداد الطبي . وأوضح الدكتور" عيسى العمياني " خلال اتصال هاتفي مع برنامج " موطني " على قناة ليبيا الفضائية ؛ أن المشاكل المتعلقة بمرضى الأورام وزراعة النخاع في دولة الأردن "هي مشاكل مادية بالدرجة الاولى ، وأن الوضع في ليبيا استثنائي ولا يخفى على الجميع; وأن تحويل الودائع المالية من وزارة الصحة إلى وزارة المالية ثم إلى إدارة الخزانة ثم إلى مصرف ليبيا المركزي للاعتماد ومنها إلى السفارة الليبية بالاردن تستغرق وقتاً طويلا ؛ مع أن الوديعة تخرج من ديوان الوزارة في نفس اليوم ". وأشار وكيل وزارة الصحة في هذا الصدد إلى " إن آخر وديعة تتعلق بعلاج مرضى الأورام وزراعة النخاع كانت بقيمة 10 مليون تم الموافقة على 5 مليون منها ، ووصلت لحساب السفارة الليبية بالأردن لتغطي تكاليف علاج المرضى؛ أما النصف الآخر من الوديعة فهو تحت الإجراء". وأرجع أسباب التأخير في ارسال الوديعة إلى " الدورة المستندية لمصرف ليبيا المركزي ؛ وإلى الأوضاع المالية للدولة الليبية التي تعد استثنائية " ، إضافة إلى حساب السفارة مما جعل اللجنة المشرفة على علاج الحالات المرضية بالأردن تنجز أعمالها بالديون ، وقد تم ايقاف التعامل مع المرضى المحالين من طرف الوزارة من بعض مراكز العلاج بالأردن . ( وال )