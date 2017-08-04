هيئة الرقابة الادارية تهيب بالجهات العامة التقيد بالقرار الصادر عن المجلس الرئاسي بشأن اعتبار أموال صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي أموالا عامة لايجوز الحجز عليها.

طرابلس 04 أغسطس 2017 (وال) - أهابت هيئة الرقابة الإدارية بكافة الوزارات والجهات العامة والدوائر الحكومية ؛ ضرورة التقيد بفحوى القرار رقم (580) الصادر من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والذي اعتبر بموجبه بأن أموال صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي أموالا عامة لايجوز الحجز عليها وتمتعها بالحماية المقررة للأموال العامة وفقاً للتشريعات النافذة . وأكدت الهيئة في منشور لها اصدرته بهذا الخصوص ؛ انه من خلال متابعتها لصندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي ؛ تبين لها عدم التزام العديد من الجهات والدوائر الحكومية والمصارف بتنفيذ بفحوى القرار المشار اليه حيث لازالت الاحكام تصدر بالحجز على أموال الصندوق وكذلك استمرار المصارف في تنفيذ أوامر الحجز على حساباته بالمخالفة. ..(وال)..