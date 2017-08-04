وزير التعليم بحكومة الوفاق يقوم بجولة بعدد من بلديات الجبل الغربي للوقوف على الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية.

غريان 4 أغسطس 2017 (وال) - قام وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني الدكتور عثمان عبد الجليل أمس الخميس بجولة تفقدية إلى بلديات كل من غريان ، والأصابعة ، والقواليش للوقوف على المشاكل التي يعانيها قطاع التعليم بهذه المناطق ومتابعة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد. وعقد الوزير اجتماع مع رئيس جامعة غريان الدكتور "محمد غومه" وعدد من عمداء الكليات التابعة للجامعة؛ ناقش خلاله العديد من الموضوعات التي تهم الجامعة والتي من بينها العمل على تفعيل بعض المشروعات وإستكمال المتوقفه منها ،حيث أكد على ضرورة العمل على توفير بعض التخصصات النادرة التي تفتقر لها الجامعة . وقد أصدر وزير التعليم تعليماته بالتعاقد مع الشركات المتخصصة ذات العلاقة لاستكمال المشروعات المتوقفة وتقديمها للوزارة لاعتمادها ، والموافقة على تعيين بعض الكفاءات في التخصصات النادرة التي تحتاجها الجامعة . كما قام الوزير بزيارة إلى مراقبة التعليم ببلدية غريان ، حيث ناقش خلالها مع مسؤول شؤون التربية والتعليم بالبلدية "عمر شنقارو" احتياجات القطاع ، والمشاكل والصعاب التي تواجه المؤسسات التعليمية بالبلدية . وتفقد وزير التعليم كذلك خلال جولته الميدانية بعض المؤسسات التعليمية ببلدية غريان ،حيق قام بزيارة إلى المعرض الفني الذي تنظمه مدرسة فاطمة الزهراء للتعليم الأساسي ، مبدياً إعجابه الكبير باللوحات والأعمال الفنية والتقليدية التي هي نتاج جهود طالبات ومعلمات هذه المدرسة . وأفاد وزير التعليم عثمان عبد الجليل ، مراسل وكالة الأنباء الليبية بأن هذه الزيارة التي يقوم بها تأتي في إطار جولته في العديد من المناطق والبلديات والتي تشمل اليوم بلدية غريان ، والأصابعة ، والقواليش . وأوضح "عبد الجليل" بأنه من خلال زيارته إلى بلدية غريان والاجتماع مع بعض المسؤولين بالقطاع ، فقد تقرر القيام بالصيانة السريعة لحوالي (128) مدرسة داخل البلدية وانه قد كلف فرع مصلحة المرافق التعليمة بالمنطقة بالاسراع في وضع المقايسات الفنية لصيانة هذه المدارس وتحديد الأولويات . كما أكد عبد الجليل في تصريحه لـوال بأنه سيتم توفير كافة الإمكانيات اللازمة لسير العملية التعليمية واحتياجات المدارس من "سبورات ، وخطاطات ، ومقاعد ، وأن الكتاب المدرسي سيصل في الوقت المناسب وكذلك وضع آلية لسد العجز في بعض التخصصات الذي تعاني منه بعض المؤسسات التعليمية ، مع مراعاة الالتزام بتطبيق معدلات الأداء للمعلمين في كافة التخصصات . وكذلك تفعيل المشروعات الخاصة بالجامعة ، واستكمال المتوقف منها ، وتوفير بعض التخصصات النادرة التي تحتاجها بعض الكليات الجامعية . وقد رافق وزير التعليم في هذه الجولة كل من عضو المجلس البلدي غريان "يوسف قدمور" ، ورئيس جامعة غريان الدكتور "محمد غومة" ، ومسؤول قطاع التربية والتعليم بغريان "عمر شنقارو" ، ومدير مكتب شؤون الوزارة "محمود حتويش" ، وعدد من مديري إدارات مصلحة المرافق التعليمية. ..(وال- غريان)..