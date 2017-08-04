الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

طرابلس 04 أغسطس 2017 ( وال )- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الجمعة، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . * ملخص عام : تبقى درجات الحرارة معتدلة مع رطوبة عالية نسبيا على الساحل ، بينما تكون مرتفعة على باقى المناطق . * رأس أجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة : السماء صافية واحتمال ظهور شبورة مائية وتكون الضباب اثناء الليل وفى الصباح الباكر على مصراته ، والريـاح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (30 - 33) درجة مئوية على الساحل ومابين (34-38) درجة على الدواخل وتسجل ارتفاع طفيف يوم السبت . * بن جواد - سهل بنغازي - حتى أمساعد - جالو -مرادة الجغبوب : السماء صافية إلى قليلة السحب واحتمال ظهور شبورة مائية فى الصباح الباكر على بنغازى وبعض المناطق الجبلية ، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة تنشط أحياناً يوم الغد على الساحل ، ودرجـات الحـرارة القصوى تتراوح مابين (29-33) درجة مئوية على الساحل والمرتفعات الجبلية ومابين (35-38) درجة على باقى المناطق . * الجفرة - سبها - غات - غدامس -الحمادة - الجفرة : السماء صافية إلى ظهور السحب المتوسطة من حين لاخر على غات ، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحـرارة القصوى تتراوح مابين (38-42) درجة مئوية . * - الكفرة - تازربو - السرير : السماء صافية ، والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (38-40) درجة مئوية . (وال)