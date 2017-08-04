نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا.

طرابلس 04 اغسطس 2017 (وال) نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ليبيا خلال هذا اليوم الجمعة ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . * الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة : السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة ، والريح شرش إلى براني تتحول هذه الليلة ويوم الغد إلى متغيرة الاتجاه سرعته مابين (05-10) عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25 – 0.75) متر، والبحر هادئ إلى خفيف الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر (27) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة إلى متوسطة وقد تكون ضعيفة في الصباح الباكر بسبب ظهور شبورة مائية أو ضباب خفيف. * الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى : السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة ، والريح شرش على طول الساحل تتحول يوم الغد إلى غربي على ساحل شحات سـرعتها مابين (05-20) عقدة تصل يوم الغد إلى (25) عقدة على ساحل درنة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25 – 1.25) متر يصل إلى (1.75) متر على ساحل درنة وطبرق ، والبحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على ساحل درنة وطبرق ، و درجة حرارة سطح البحر (27) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة . (وال)