فندق كورنثيا يشرع في فتح باب الحجوزات لضيوفه .

طرابلس 04 أغسطس 2017 ( وال ) - شرعت إدارة فندق كورنثيا بطرابلس في فتح باب الحجوزات لضيوف الفندق بداية من الأول من أغسطس الحالى . وأكد مدير مكتب الاستقبال بفندق كورنثيا " هشام علي الحاراتي " بان إدارة الفندق قد بدأت فعلياً في فتح باب الحجوزات لضيوف الفندق ، مع بداية شهر أغسطس الجارى ، واستقبال رواد الفندق لإيضاح كل التساؤلات بشأن الحجوزات . وأوضح " الحاراتي " لوكالة الأنباء الليبية اليوم الجمعة أن عدد من الشركات الكورية قد بادرت بحجز عدد من الغرف بالفندق ، وكذلك تلقى بعض الاتصالات من قبل بعض السفارات والجهات العامة بشأن الحجز سواء تعلق الأمر بالغرف أو باقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل بقاعات الفندق ، وكذلك مراسم الأفراح واستضافة العرسان. وأشار " الحاراتي " في هذا الصدد إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لإستئناف العمل وفتح باب الحجز واستقبال الضيوف على المستويين المحلي والدولي ، وان إدارة الفندق قد أمنت ووفرت كل سبل الراحة والأمن والأمان لنزلا ء ورواد الفندق ، فضلا عن الارتقاء بمستوى الخدمات في كل ما يقدم للنزلاء من الاستقبال والضيافة والتسهيلات والراحة . يذكر أن فندق كورنثيا " باب أفريقيا " - فندق فاخر ووجهة سياحية مهمة في مدينة طرابلس ، ويتبع الفندق لمجموعة فنادق كورنثيا الدولية، وتم افتتاحه يوم 28 - 09 سنة 2003، وهو يقع على الشريط البحري لمنطقة الأعمال الحديثة في وسط طرابلس . ويقع هذا المنتجع السياحي الأنيق ذو الـ 5 نجوم في المنطقة التجارية في طرابلس ويطل على البحر الأبيض المتوسط. كما يحتوي على مسابح داخلية وفي الهواء الطلق وسبا مع خدمات المساج وجيم و 4 مطاعم. وتحتوي الغرف المكيفة في فندق Corinthia Tripoli على تلفزيون مع قنوات فضائية وآلة لصنع الشاي / القهوة ومكتب للعمل. وتشتمل بعض الغرف على منطقة جلوس واسعة مع أرائك. كما توفر جميع الغرف خدمة إنترنت سلكي مجانيّة. ويتمتع فندق كورنثيا بطرابلس بموقع ممتاز في قلب المدينة بمنطقة الاعمال المركزية ، وهو قريب من الأسواق المفتوحة ، ومواقع التراث الإنساني ، والعديد من المتاحف والمساجد ، والمدينة القديمة ، ويسهل الوصول من الفندق إلى الكورنيش ، وقلعة السرايا الحمراء ، والمتحف الأثري ، ومسجد القره مانلي ، والمتحف الوطني . ويعتبر فندق كورنثيا واحة من من الراحة حيث يمزج بين الترف والكفاءة ، ويعد الأكثر فخامة بالمدينة ، وهو معروف لجميع أنحاء العالم بجوهرة الشرق ، ويوفر الفندق حوالي " 299 " غرفة أنيقة وجناح فاخر ومرافق ووسائل للراحة والترفيه الحديثة وبيئة ملائمة ومثالية للضيوف . ويمكن للضيوف تجربة المأكولات الإيطالية في مطعم Venezia أو البوفيهات العالمية في مطعم La Valette، أو الاستمتاع بالأطباق المغربيّة في مطعم Fes. كما يقدم مقهى Triploi المازة والوجبات الخفيفة ، بالإضافة إلى القهوة المميزة والمشروبات المثلجة ،ويتميز سبا Athenaeum بساونا فنلندية وحمام تركي وحوض استحمام ساخن. وتتوفر علاجات مختلفة بما في ذلك مساجات الجسم والعناية بأظافر القدمين واليدين وعلاجات إزالة الشعر ، وتتوفر بالفندق مواقف مجانية للسيارات في مكان قريب. كما يتوفر بفندق كورنثيا - باب إفريقيا بطرابلس على - مركز أعمال, استعلامات, مكتب للجولات, مصعد, استقبال على مدار الساعة, مصبغة, خدمة مجالسة الأطفال, "موظفون متعددو اللغات", صندوق امانات بالغرف, صراف آلي, خدمة الغسيل, خدمة التذاكر . ( وال )