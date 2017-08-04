درجة الحرارة في عدد من المدن وسرعة الرياح وإتجاهها .

طرابلس 4 اغسطس 2017 (وال)- ذكرالمركز الوطني للارصاد الجوية في نشرته الصباحية اليوم الجمعة ان درجة الحرارة في عدد من المدن وسرعة الرياح وإتجاهها سجلت على النحو التالي :-. - نالوت 27 درجة مئوية السماء صافية . 10 كم / ساعة جنوبية . -زوارة 25 درجة مئوية السماء صافية . 0 كم / ساعة ساكنة . - يفرن 25 درجة مئوية السماء صافية . 16 كم / ساعة جنوبية- شرقية . -الخمس 25 درجة مئوية السماء صافية . 0 كم / ساعة ساكنة . -بن وليد 23 درجة مئوية السماء صافية . 0 كم / ساعة ساكنة . -مصراتة 24 درجة مئوية السماء قليلة السحب . 0 كم / ساعة ساكنة . - هون 24 درجة مئوية السماء صافية . 0 كم / ساعة ساكنة . - تازربو 25 درجة مئوية السماء صافية . 10 كم / ساعة شمالية . (وال)