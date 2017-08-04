منتخب الشباب لكرة القدم يتعادل مع الفريق الثاني للنادي الصفاقسي التونسي (1-1) بتونس .

تونس 4 أغسطس (وال) - تعادل المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم مع الفريق الثاني للنادي الصفاقسي التونسي بنتيجة هدف مقابل هدف في المباراة الودية الأولى التي جمعتهما الثلاثاء بملعب المنزه، ضمن معسكره التدريبي الذي يتواصل هذه الأيام بتونس. بادر الصفاقسي التونسي بالتسجيل في الدقيقة 15 من الشوط الأول، وسجل هدف التعادل للمنتخب الوطني للشباب اللاعب " بلقاسم رجب " نهاية دقائق الشوط الأول، الذي أضاع فيه فرصة تسجيل الهدف الثاني عن طريق ضربة جزاء. كما تعادل المنتخب الوطني للشباب في المباراة الثانية التي جرت الخميس بملعب المنزه مع المنتخب السعودي بهدف لمثله . يذكر أن هذه المباريات تأتي ضمن استعدادات المنتخب الوطني للشباب للتصفيات المؤهلة للنهائيات الأفريقية ، تحت إشراف المدرب الوطني " عياد القاضي ". ...(وال) ...