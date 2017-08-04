وفدا المنطقة الشرقية ومدينة مصراته يتعهدا بالحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها .

القاهرة 04 أغسطس 2017( وال )- تعهد وفدا المنطقة الشرقية ومدينة مصراته بالحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وعلى وحدة النسيج الاجتماعي ، وحرمة الدم الليبي ، وذلك في ختام اللقاء الذي جمعهم بالقاهرة . وأكد الوفدان في بيان لهما العمل على اعادة بناء الدولة ، ورفض التدخل الاجنبي ومكافحة كل أشكال التطرف والارهاب ، والالتزام باقامة دولة مدنية ديمقراطية ، مبنية على التداول السلمي للسلطة والتوافق ورفض التهميش والاقصاء . يذكر أن مشاورات جرت بين الوفدين وتواصلت على مدى ثلاثة أيام بالقاهرة ، برعاية اللجنة المصرية المعنية بليبيا . ( وال )