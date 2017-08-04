السيسي ومساهل يبحثان الأوضاع في ليبيا .

القاهرة 4 اغسطس 2017 (وال)- عبرت مصر والجزائر عن ثقتهما في قدرة الليبيين على تجاوز محنتهما والتوصل الى حل سياسي للازمة في ليبيا . وأكد الرئيس المصري " عبد الفتاح السيسي " على أهمية الاستمرار في التنسيق والتشاور المكثف بين دول جوار ليبيا من أجل تعزيز الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا ومساندة مؤسساتها الوطنية وصون مقدرات شعبها . جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي أمس لوزير الخارجية الجزائري " عبد القادر مساهل " الذي أوضح بدوره حرص بلاده على مواصلة التنسيق مع مصر حول الوضع في ليبيا وسبل دعم جهود استعادة الأمن والاستقرار لليبيا وشعبها . واكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية " علاء يوسف " في تصريح له ان الجانبين المصري والجزائري ابديا حرصهما على دفع العملية السياسية في ليبيا قدماً .