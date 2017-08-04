المركز الصحي وسعاية إبديري " السوريلات سابقا " يستضيف عدد من ضيوف الرحمن .الجمعة ، 04-08-2017 - 11:19:00

طرابلس 04 أغسطس 2017 (وال) - استضاف المركز الصحي وسعاية إبديري " السوريلات سابقا " عدد من ضيوف الرحمن ممن سيتوجهون هذا العام لإداء شعائر الحج . وذكرت مصادر بالمركز أن هذه الإستضافة تمثلت في إجراء الفحوصات الطبية والوقوف على الاشخاص المصابين بامراض مزمنة ، وتقديم التطعيمات المعتمدة ، لبعض الحجاج الذين لم يتمكنوا خلال الفترة الماضية من بدء التطعيمات من أخذ التطعيمات اللازمة ، وذلك قبيل توجههم إلى بيت الله الحرام . ( وال )

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