باكستان: رئيس وزراء باكستان الجديد شاهد خان عباسي ينتهى من تشكيل حكومته .

إسلام اباد 4 اغسطس 2017 (وال)- قالت وسائل إعلام محلية باكستانية ومصدر حكومي كبير اليوم الجمعة إن رئيس الوزراء الباكستاني الجديد " شاهد خان عباسي" انتهى من تشكيل حكومته وإن " اسحق دار" سيعود إلى منصب وزير المالية . وقالت صحيفتا ذا نيوز ودون إن التشكيل الجديد يشمل معظم الحلفاء الأقوياء لرئيس الوزراء السابق حيث عين " آصف خواجة " الذي كان مسؤولا عن الدفاع بالإضافة إلى وزارتي المياه والكهرباء وزيرا للخارجية أما " أحسن إقبال" الذي كان مسؤولا عن لجنة التخطيط فسيتولى حقيبة الداخلية . ويذكران الحكومة الباكستانية السابقة قد تم حلها بعد عزل "نواز شريف" يوم الجمعة الماضي وكلف شاهد خان عباسي الذي كان وزير للبترول بتشكيل الحكومة الجديدة حيث اختار عباسي أن يتولى وزارة جديدة يدمج فيها وزارتا الطاقة والبترول إضافة إلى رئاسته للحكومة .