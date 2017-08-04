56 نائباً أردنياً يطالبون بطرد السفير الإسرائيلي واستدعاء السفير الأردني .

طهران 3 اغسطس 2017 (وال) - طالب 56 نائب أردني الحكومة الأردنية بموقف حازم بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وإغلاق سفارة إسرائيل في عمان واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب . وذكر موقع " الغد " الاردني ان توقيع 56 نائبا اردنيا على مذكرة نيابية تطالب الحكومة الاردنية باغلاق السفارة الصهيونية في عمان وطرد السفير الصهيوني واستدعاء السفير الاردني لدى الكيان جاء على خلفية مقتل مواطنين أردنيين على يد حارس أمن اسرائيلي بالسفارة الإسرائيلية الأسبوع الماضي . وقال النائب "تامر بينو" وفق ما أورده موقع "الغد" الأردني: إن عدد الموقعين على المذكرة يرتفع بشكل يومي وأن العدد مرشح للزياد وأنه سيتم استكمال التواقيع في جلسة بعد يوم غد الأحد". واوضح الموقع ان توقيع المذكرة جاء نتيجة توافق عدد كبير من النواب خلال اجتماع غير رسمي عقد في قاعة عاكف الفايز على توقيع مذكرة تطالب بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب . ونقل الموقع قول النواب في مذكرتهم حسب قوله "نحن النواب الموقعين نشجب بشده حادثة الإجرام الإسرائيلي في عمان والتي ذهب ضحيتها مواطنان أردنيان قتلا بدم بارد وإن "ما جرى في السفارة الإسرائيلية في عمان سلوك عدواني وانتهاك لكل القوانين والأعراف ويثبت أن العدو لا يعترف بسيادة الأردن ولا يحترمها رغم كل الاتفاقيات" مؤكدين أن الدم الأردني وكرامة الأردنيين ليست رخيصة وان هذه الحادثة لن تمر دون اتخاذ إجراءات دبلوماسية وقضائية تعيد الحق لأصحابه .