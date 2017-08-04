\" معيتيق \" يلتقي أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور .
الجمعة ، 04- 08- 2017 - 08:41:00
طرابلس 04 أغسطس 2017 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي \" أحمد معيتيق \" أمس الخميس أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ضمن وفد يضم كل من السادة:- محمد التومي، سالم كشلاف، ضوء المنصوري، اعتدال المسلاتي.\nواستعرض الوفد خلال هذا اللقاء مراحل صياغة الدستور طيلة الأشهر الماضية وصولاً للتصويت على المسودة بثلثي الأعضاء قبل أيام.\nوأشاروا لمشروع اعداد خطة للتصويت على الدستور باستصدار قرار من الجهة التشريعية، تمهيداً لمرحلة الاستفتاء.\\nكما أكدوا على ضرورة وضع جدول زمني من يوم اخطار مجلس النواب، والدولة، والمجلس الرئاسي للإيفاء بالتزاماتهم نحو المسودة لإقرارها في هيئة قانون.\nو طالبو بضرورة دعم المفوضية العليا لانتخابات من قبل المجلس الرئاسي لتنفيذ المهام الموكلة لها.\n\n...( وال )...