\" معيتيق \" يلتقي أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور .

طرابلس 04 أغسطس 2017 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي \" أحمد معيتيق \" أمس الخميس أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ضمن وفد يضم كل من السادة:- محمد التومي، سالم كشلاف، ضوء المنصوري، اعتدال المسلاتي.

واستعرض الوفد خلال هذا اللقاء مراحل صياغة الدستور طيلة الأشهر الماضية وصولاً للتصويت على المسودة بثلثي الأعضاء قبل أيام.

وأشاروا لمشروع اعداد خطة للتصويت على الدستور باستصدار قرار من الجهة التشريعية، تمهيداً لمرحلة الاستفتاء.\

كما أكدوا على ضرورة وضع جدول زمني من يوم اخطار مجلس النواب، والدولة، والمجلس الرئاسي للإيفاء بالتزاماتهم نحو المسودة لإقرارها في هيئة قانون.

و طالبو بضرورة دعم المفوضية العليا لانتخابات من قبل المجلس الرئاسي لتنفيذ المهام الموكلة لها.



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