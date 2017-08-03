البحرية الليبية تؤكد ان سيادة ليبيا وامنها وبحرها الاقليمي خطا احمر
الخميس ، 03- 08- 2017 - 23:00:00
طرابلس 3 اغسطس 2017 (وال) - اعلنت البحرية الليبية ان سيادة ليبيا وامنها وبحرها الاقليمي ومياه السيادة البحرية وفقا لما حددته القوانين والاعراف االدولية خط احمر لن يسمح منتسبو البحرية لكائن من كان بتجاوزه وانتهاكه .\nجاء دلك في بيان اصدره مكتب الاعلام والثقافة البحرية برئاسة اركان البحرية اليوم الخميس حول مايثار اعلاميا وتسوق له بعض وسائل الاعلام من دخول قوات ايطالية وانتهاكها للسيادة البحرية الليبية .\nواكد البيان ان من فخر القوات البحرية بقاؤها كمؤسسة وطنية صامدة ومحافظة على كيانها رغم التحديات ونقص الامكانيات .\nواضاف البيان ان القوات البحرية قامت طيلة السنوات الماضية بعمل مهني في مجالات مكافخة الاعمال غير القانونية في مياه السيادة الليبية وانقاد الارواح وهو مااحرج الجانب الاوروبي .\nوحول مايثار عن تواجد القطعة البحرية الايطالية في قاعدة طرابلس وتصويرها على انها مقدمة لتواجدبحري عسكري اكد البيان انه اصطياد في الماء العكر يراد به تشويه لسمعة من يعتقدهم البعض بالخصوم السياسيين .\n وطالب البيان وسائل الاعلام بالعمل بمهنية ومصداقية والكف عن الطعن والتاجيج والعودة الى المصدر عند بث اية اخبار تتعلق بالبحرية الليبية وخفر السواحل .\n|(وال)\n\n