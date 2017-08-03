البحرية الليبية تؤكد ان سيادة ليبيا وامنها وبحرها الاقليمي خطا احمر

طرابلس 3 اغسطس 2017 (وال) - اعلنت البحرية الليبية ان سيادة ليبيا وامنها وبحرها الاقليمي ومياه السيادة البحرية وفقا لما حددته القوانين والاعراف االدولية خط احمر لن يسمح منتسبو البحرية لكائن من كان بتجاوزه وانتهاكه .

جاء دلك في بيان اصدره مكتب الاعلام والثقافة البحرية برئاسة اركان البحرية اليوم الخميس حول مايثار اعلاميا وتسوق له بعض وسائل الاعلام من دخول قوات ايطالية وانتهاكها للسيادة البحرية الليبية .

واكد البيان ان من فخر القوات البحرية بقاؤها كمؤسسة وطنية صامدة ومحافظة على كيانها رغم التحديات ونقص الامكانيات .

واضاف البيان ان القوات البحرية قامت طيلة السنوات الماضية بعمل مهني في مجالات مكافخة الاعمال غير القانونية في مياه السيادة الليبية وانقاد الارواح وهو مااحرج الجانب الاوروبي .

وحول مايثار عن تواجد القطعة البحرية الايطالية في قاعدة طرابلس وتصويرها على انها مقدمة لتواجدبحري عسكري اكد البيان انه اصطياد في الماء العكر يراد به تشويه لسمعة من يعتقدهم البعض بالخصوم السياسيين .

وطالب البيان وسائل الاعلام بالعمل بمهنية ومصداقية والكف عن الطعن والتاجيج والعودة الى المصدر عند بث اية اخبار تتعلق بالبحرية الليبية وخفر السواحل .

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