سيالة يبحث مع نظيره الالماني مايمكن ان تقدمه المانيا لدعم ليبيا وفي المجالات كافة .

ميونيخ 03 أغسطس 2017 ( وال ) -عقد وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق \\\" محمد سيالة \\\" ونظيره الالماني \\\" جابرييل زجيمار \\\" اجتماعا بمدينة ميونخ الألمانية اليوم الخميس قبل حفل أعلان التوقيع الرسمي بين شركة سيمينس العملاقة و الشركة العامة للكهرباء بحضور القائم بالأعمال للسفارة الليبية بجمهورية ألمانيا الإتحادية .\

ووفقا للمكتب الاعلامي بوزارة الخارجية فقد تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين و سبل تطويرها .\

واستعرض \\\" سيالة \\\" في مستهل اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا بعد أجتماع العاصمة الفرنسية باريس ونوه إلى الإنتهاء من إعداد مسودة الدستور الليبي .\

وناقش الجانبان اشكال الدعم الذي من الممكن أن تقدمه جمهورية ألمانيا الاتحادية للمساهمة في أستقرار ليبيا و عودة الحياة إلى طبيعتها خاصة في قطاع توليد الطاقة و الكهرباء و أستكمال مشروع محطة توليد الكهرباء في أوباري بالجنوب الليبي قبل نهاية العام الجاري في وقت متقدم عن الوقت المحدد بالعقد للأسراع بشكل إستثنائي في توفير الكهرباء لكل المواطنيين في ليبيا .\

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