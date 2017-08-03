الصين تقول الهند تعزز قواتها وسط مواجهة حدودية .

بكين 3 اغسطس 2017 (وال) - قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس إن الهند تعزز قواتها وتصلح طرقا على الحدود بين البلدين في خضم مواجهة آخذة في التصاعد في منطقة حدودية نائية قرب مملكة بوتان. وفاقمت مواجهة عسكرية على هضبة متاخمة لولاية سيكيم الهندية، التي تقع عند الحدود مع الصين، التوتر بين الدولتين اللتين تتشاركان حدودا طولها 3500 كيلومتر وتتنازعان السيطرة على قطاعات كبيرة منها. وقالت وزارة الخارجية في بيان "مر أكثر من شهر على الواقعة ولكن الهند ليست فقط باقية بصورة غير قانونية على أراض صينية بل إنها تصلح طرقا خلف (منطقة تواجد قواتها) وتخزن إمدادات وتنشر عددا كبيرا من أفراد الجيش". ووفقا للراوية الصينية للأحداث عبر حرس الحدود الهندي في أوائل يونيو إلى منطقة دونغلانغ الصينية وعرقل سير العمل في شق طريق على الهضبة. ووقعت مواجهة بعد ذلك بين قوات الجانبين بالقرب من واد تسيطر عليه بكين ويفصل الهند عن بوتان ويمكن الصين من الوصول إلى شريط ضيق يربط الهند بمناطقها الشمالية الشرقية النائية. وقالت نيودلهي إنها حذرت بكين من أن شق الطريق ستكون له تداعيات أمنية خطيرة. ويقول مسؤولون هنود إن نحو 300 جندي من كلا الجانبين يفصلهما نحو 150 مترا يقفون في وضع المواجهة.