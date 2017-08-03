وزارة الخارجية : القمر الصناعي الافريقي تحت سيطرة الدولة الليبية .

طرابلس 3 اغسطس 2017 (وال) - نفت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني ماتناولته وسائل الاعلام الالكترونية من اخبار حول تعرض القمر الصناعي الافريقي \\\"ق1\\\" للفرصنة من احدى الدول مند 2011 وانها مستمرة حتى الوقت الحاضر .\

وقال المكتب الاعلامي بالوزارة ان اتصالات اجرتها الوزارة من خلال السفارة الليبية في الكميرون مع مدير ادارة البرمجة بمركز التحكم في القمر \\\"راسكوم: بمقره بمدينة دوالا الكميرونية السيد اريك مارسيل الدي اكد ان كل الاخبار عارية عن الصحة وان القمر الصناعي لايزال تحت سيطرة الدولة الليبية وشريكها .\

واضاف المكتب الاعلامي ان المركز راسكوم يتحكم في القمر وبوفر افضل الخدمات لكل الدول الافريقية المشركة فيه بجودة عالية وان القمر لايمكن قرصنته الا ادا خرج عن السيطرة وهدا لم يحدث اطلاقا .\

(وال)