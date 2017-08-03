ألمانيا تجرب تقنية كاميرات تتعرف على الوجوه بمحطة للقطارات.

برلين 3 اغسطس 2017 (وال)- قامت الشرطة الألمانية بتركيب أول آلات مراقبة للتعرف على الوجوه بمحطة قطارات رئيسية في العاصمة برلين يوم الثلاثاء في اختبار لتكنولوجيا جديدة قد تساعد في تعقب وضبط مشتبه بهم. وقال المتحدث باسم الشرطة، معلقا على المشروع التجريبي الممتد لستة أشهر في إطار تعهد الحكومة المحافظة التي تتزعمها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بضخ المزيد من الأموال لدعم الشرطة والأمن "نود تجربة كفاءة التكنولوجيا في الواقع". وكشفت استطلاعات للرأي قبل الانتخابات المقررة في الشهر المقبل عن قلق كثير من الناخبين بشأن الأمن خاصة بعدما زادت هجمات نفذها طالبو لجوء الانتقادات الموجهة لميركل لسماحها بدخول أكثر من مليون مهاجر لألمانيا. وشكك أولريتش شيلنبيرج رئيس نقابة المحامين الألمانية في جدوى التكنولوجيا الجديدة وقال إن الشخص الذي نفذ أشد الهجمات فتكا في ألمانيا العام الماضي كان مراقبا من قبل الأمن.