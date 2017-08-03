استخدام تقنيات نتفليكس وأمازون في التنقيب عن المعادن والنفط والغاز .

أوسلو 3 اغسطس 2017 (وال)- أظهرت دراسة أن العلماء الباحثين عن أي شيء ابتداء من النفط والغاز إلى النحاس والذهب يتبنون تقنيات تستخدمها شركات مثل نتفليكس أو أمازون لغربلة الكميات الهائلة من البيانات. وكتب العلماء في دورية (أمريكان مينرالوجيست) يقولون إن الطريقة ساعدت بالفعل في اكتشاف عشرة معادن تحتوي على الكربون وإنها قد تطبق على نطاق واسع في التنقيب. وأضافوا "تشير البيانات الكبيرة لمعادن ورواسب جديدة". وتتخطى هذه التقنية الجيولوجيا التقليدية من خلال جمع البيانات بشأن كيف وأين تكونت المعادن مثل بعد أن تبرد الحمم في أعقاب ثوران البراكين. وقد تستخدم البيانات في المساعدة على اكتشاف معادن أخرى. وكان معدنا الأبيلايت والبريسايت من المعادن العشرة النادرة التي اكتشفها المشروع. وليست لهذه المعادن استخدامات اقتصادية. وسيحاول مشروع مرصد الكربون العميق جمع بيانات لفحص التاريخ الجيولوجي للقمر وكوكب المريخ .