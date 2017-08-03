البورصة السعودية تخسر 22 مليار دولار في يوليو .

طهران 3 اغسطس 2017 (وال) - خسرت سوق الأسهم السعودية حوالي 81 مليار ريال (نحو 22 مليار دولار) من القيمة السوقية في يوليو الماضي، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للسوق بحوالي 4.6%. وأنخفض 12 قطاعا من قطاعات السوق، أبرزها الاتصالات بنسبة 5.7%، والبنوك بنسبة 4.7%، والمواد الأساسية بنسبة 3.3%، في حين ارتفعت سبعة قطاعات. وبلغ إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة السعودية بنهاية يوليو 1683 مليار ريال (448.7 مليار دولار). وتأثرت البورصة بإعلان الشركات أواخر يوليو عن نتائج فصلية مخيبة للآمال، إذ تراجعت أرباح العديد من الشركات القيادية في الربع الثاني من العام. فقد أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) انخفاض صافي أرباحها في الربع الثاني من العام الجاري بحوالي 25% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، ليبلغ 3.71 مليارات ريال (989.2 مليون دولار). وقالت سابك إن الانخفاض يرجع إلى خسائر شركة الحديد التابعة لها، وانخفاض متوسط أسعار معظم المنتجات الأخرى للشركة. وانخفضت أرباح شركات أخرى بنسبة الثلثين مثل الإسمنت السعودية، في حين سجلت أخرى خسائر مثل شركة الخزف السعودي وشركة أبناء عبد الله الخضري للإنشاءات.