محافظ مصرف ليبيا المركزي يؤكد على أهمية عودة الشركات الكورية الجنوبية لاستكمال مشاريعها المتوقفة.

طرابلس 03 أغسطس 2017 (وال)- التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي " الصديق عمر الكبير " مع سفير دولة كوريا الجنوبية " كيم يونغ " والوفد المرافق له . وتناول اللقاء الذي عقد بالعاصمة طرابلس بحث العلاقات الثنائية وأهمية عودة الشركات الكورية الجنوبية لاستئناف أعمالها في ليبيا إضافة إلى استكمال المشاريع المتوقفة . كما تطرق اللقاء لسبل إمكان دعم وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الأخرى بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين . ...( وال ) ...