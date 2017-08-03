محافظ مصرف ليبيا المركزي يؤكد على أهمية عودة الشركات الكورية الجنوبية لاستكمال مشاريعها المتوقفة.الخميس ، 03-08-2017 - 15:38:00

طرابلس 03 أغسطس 2017 (وال)- التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي " الصديق عمر الكبير " مع سفير دولة كوريا الجنوبية " كيم يونغ " والوفد المرافق له . وتناول اللقاء الذي عقد بالعاصمة طرابلس بحث العلاقات الثنائية وأهمية عودة الشركات الكورية الجنوبية لاستئناف أعمالها في ليبيا إضافة إلى استكمال المشاريع المتوقفة . كما تطرق اللقاء لسبل إمكان دعم وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الأخرى بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين . ...( وال ) ...

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