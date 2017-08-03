محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث مع عمداء بلديات الجنوب أزمة نقص السيولة النقدية .

طرابلس 03 أغسطس 2017 (وال)- التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي " الصديق عمر الكبير " أمس الأربعاء مع عدد من عمداء بلديات مناطق الجنوب لمناقشة الصعوبات التي تواجه تحسين الخدمات المصرفية الأساسية في المنطقة الجنوبية . وتناول اللقاء الذي عقد بالعاصمة طرابلس سبل توفير السيولة النقدية بمصارف المنطقة وفروعها لتمكين المواطنين من الحصول على احتياجاتهم الضرورية إضافة إلى مناقشة المعوقات التي تؤثر على سير أعمال القطاعات الأخرى بالمنطقة . كما نوقش في اللقاء موضوع الاعتمادات المستندية وإمكان تخصيص عدد منها لتوفير احتياجات المواطنين في المنطقة الجنوبية من السلع الأساسية والأضاحي قبل عيد الأضحى المبارك . ...( وال ) ...