ايران تعلن قريبا عن اجراءاتها ازاء نقض امريكا للاتفاق النووي .

طهران 3 اغسطس 2017 ( وال )- ادانت الخارجية الايرانية اليوم الخميس توقيع الرئيس الامريكي لائحة الحظر ضد ايران . ونقلت مصادر ايرانية عن المتحدث باسم الخارجية الايرانية " بهرام قاسمي " ان بلاده لن تلتزم الصمت ازاء نقض الاتفاق النووي من قبل امريكا ، وسيتم الاعلان قريبا عن سلسلة اجراءات مضادة من قبل الحكومة الايرانية. ووصف " قاسمي " في رده على توقيع الرئيس الامريكي " ترامب " للائحة الحظر التي اقرها مجلسا الشيوخ والنواب الامريكيين ، هذا الاجراء بانه رجعي وغير مشروع ولامنطقي ومناقض لجميع المبادئ الانسانية والقوانين الدولية . وقال المتحدث الايراني إن القانون الامريكي الاخير يؤثر على التنفيذ الناجح للاتفاق النووي وقد لقي الانتقاد من مختلف الدول ومنها شركاء امريكا نفسها . ...( وال )...