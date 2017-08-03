الشركة الليبية للموانئ تعلن عدم اعترافها بقرار حكومة الثني والقاضي بنقل مقرها الرئيسي من مدينة مصراته إلى بنغازي .

طرابلس 03 أغسطس 2017 (وال)- أعلنت الشركة الليبية للموانئ عدم اعترافها بالقرار رقم ( 219 ) لسنة 2017 الصادر عن الحكومة المؤقته التابعة للبرلمان في طبرق والقاضي بنقل المقر الرئيسي للشركة من مدينة مصراتة إلي مدينة بنغازي . وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم تسلمت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه بان القرار يعد مخالفة للقانون رقم (21) لسنة 1985 بشأن إنشاء الشركة والذي ينص صراحة على أن المقر الرئيسي للشركة هو مدينة مصراتة إضافة إلى صدوره من جهة غير ذات صفة لعدم الاعتراف بها محليا ودوليا . ...( وال ) ...