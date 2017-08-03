وكيل وزارة الحكم المحلى بحكومة الوفاق الوطنى يجتمع مع رئيس منظمة الهجرة الغير الشرعية .

طرابلس 03 أغسطس 2017 (وال)- بحث وكيل وزارة الحكم المحلى بحكومة الوفاق الوطنى لشؤون الديوان المهندس" ادريس الشاردة" وبحضور وكيل الوزارة للشؤون الفنية "عبد البارى شنبارو" مع رئيس المنظمة الدولية للهجرة " وليم سوينغ " والوفد المرافق له بطرابلس صباح اليوم بحث الجوانب السياسية والإنسانية والاقتصادية لهذه القضية ، حيث استعرض سوينج ما تتخذه المنظمة من إجراءات لترحيل المهاجرين ودعمهم لبداية حياة جديدة في بلدانهم الأصلية، مبديا امتنانه لمستوى التنسيق بين المنظمة والأجهزة الليبية ، والمساعدة الإنسانية للعالقين في ليبيا في مراكز الإيواء المؤقتة. من جانبه أكد وكيل الوزارة لشؤون الديوان ، على أهمية دور المنظمة الدولية للهجرة ، الفاعل من خلال الجهود والخبرات الدولية، التي تكرس لمساعدة الدول الأعضاء، لمكافحة ظاهرة الهجرة الغير شرعية, وتمنى من فريق المنظمة الدولية للهجرة الغير الشرعية العودة لمكتب ليبيا لسابق عمله بمدينة طرابلس . وأضاف وكيل الوزارة " اننا في ليبيا نلمس واقع جهودكم ، ولكننا في هذه المرحلة ننتظر مساندة فنية وتقنية، لتكوين فرق وطنية تستند إلى المعايير الدولية ، وتحترم حقوق الإنسان, وكذلك دعم خفر السواحل ، بالإضافة لدعم الحرس البلدي ، والمراكز الصحية التي تهتم بالمهاجرين. من جانبه وفي تصريح لوسائل الإعلام ، أوضح رئيس منظمة الهجرة الغير شرعية " وليم سوينغ " أن وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني، تتحمل أعباءً بالإضافة للمهاجرين الغير الشرعيين ، إلى مايزيد عن 250 ألف نازح في ليبيا، وأنا الآن في طرابلس وكلي أمل في توسع العمل إلى بنغازي والكفرة ، وكذلك التعاون مع عمداء البلديات لبناء القدرات البشرية والتدريب". .... ( وال )......