النفط يهبط بفعل ارتفاع معروض أوبك ورغم تراجع مخزونات أمريكا.

لندن 3 اغسطس 2017 ( وال ) - انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس في الوقت الذي فقدت فيه موجة صعود، دفعت الأسعار للارتفاع نحو عشرة بالمئة منذ أوائل الأسبوع الماضي، الزخم رغم إشارات متجددة علي تقلص تدريجي في الفجوة بين العرض والطلب بالسوق الأمريكية. وبحلول الساعة 0825 بتوقيت جرينتش انخفض خام برنت 25 سنتا إلى 52.11 دولار للبرميل. وتراجع الخام الأمريكي الخفيف 25 سنتا إلى 49.34 دولار. ويقول متعاملون إن الطلب القوي في الولايات المتحدة يدعم الأسعار في حين يكبح ارتفاع إمدادات منتجي أوبك تحقيق مكاسب إضافية مما يشير إلى سوق تتحرك داخل نطاق ضيق. وذكرت وكالة رويترز للانباء أن الخام الأمريكي ظل دون 50 دولارا للبرميل رغم طلب قياسي على البنزين بلغ 9.84 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي وتراجع مخزونات النفط التجارية في الأسبوع المنتهي في 28 يوليو تموز 1.5 مليون برميل إلى 481.9 مليون برميل بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. من جهتها تعهدت أوبك ومنتجون آخرون من بينهم روسيا بخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا حتى مارس 2018 للمساعدة في دعم الأسعار وتقليص المخزونات. ...( وال ) ... .