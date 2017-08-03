مدير مديرية أمن طرابلس يؤكد ان العاصمة تستقبل كافة الليبيين ولاتستقبل المسلحين.

طرابلس 3 اغسطس 2017 (وال)- اكد مدير مديرية أمن طرابلس العقيد "صلاح السموعي " ان العاصمة طرابلس تستقبل كافة الليبيين ، ولاتستقبل المسلحين وهو ما تعهدت به الجهات الأمنية المتواجدة داخل العاصمة طرابلس . و دعا "السموعي" في حوار اذاعي مع مكتب الإعلام الأمني لوزارة الداخلية كافة الجهات الأمنية، والمواطنين بالتعاون، والتكاثف ، والتأزر، والعمل المستمر لتحقيق نتائج اكثر على ارض الواقع ، وبما يضمن استتباب الأمن . وأوضح السموعي ان العاصمة طرابلس على استعداد تام لاستقبال كافة البعثات الدبلوماسية ، . ... وال ...